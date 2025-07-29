MLB》大谷翔平超怪力致勝長打、山本由伸7局9K好投 道奇終結2連敗

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今靠著日本巨星大谷翔平敲出致勝二壘安打，加上山本由伸繳出7局9K優質先發，終場以5：2擊敗紅人，終結2連敗。

道奇1局上半藉由「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）適時安打先馳得點，不過紅人馬上有所回應，1局下半攻佔滿壘，拉克斯（Gavin Lux）敲出滾地球送回追平分。

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道奇5上攻勢再起，在1出局一三壘有人時，大谷翔平敲出擊球初速110.7英哩的中外野深遠二壘安打，一棒清空壘包，率隊3：1超前，也成為本場比賽勝利打點。

道奇7上又有分數進帳，貝茲（Mookie Betts）和大谷接連選到保送，隨後T.赫南德茲與佛里曼（Freddie Freeman）安打串聯打回2分，持續擴大領先優勢。

山本由伸。（法新社）

山本由伸此戰先發7局退場，用球數101球，被敲4安丟1分，猛飆9次三振，另有2保送，繳出優質先發摘下本季第9勝、防禦率下修到2.48。

道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）9下上演劇場，讓紅人追回1分，還面臨2出局滿壘危機，這時崔爾（Jack Dreyer）緊急登板救火，成功守住勝利。

大谷翔平全場3打數敲1安，貢獻2分打點、跑回1分，選到2次保送，賽後打擊率為0.276。

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