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MLB》薪資上限成導火線！ 哈波爆粗口怒嗆大聯盟主席「不怕大罷賽」

2025/07/29 09:51

MLB》薪資上限成導火線！ 哈波爆粗口怒嗆大聯盟主席「不怕大罷賽」費城人看板球星哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／　綜合報導〕上週例行球團會議出現火爆場面，費城人看板球星哈波（Bryce Harper）當面怒嗆大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred），「如果你想談薪資上限，那就給我滾出這裡。」

例行球團會議會議是曼佛瑞為了與球員溝通而設立，此次會議超過1小時，但當話題圍繞在薪資相關議題時，哈波難掩心中怒火，當面直接嗆曼佛瑞，直言球員不怕罷賽：「如果你們真要強推薪資上限，球員一點都不怕缺席整個賽季。」

據了解，當時哈波原本安靜坐著，手中拿著球棒，直到聽到薪資制度相關話題才突然起身嗆聲曼佛瑞，並爆粗口：「如果你想談這個，那就他X的給我滾出我們的休息室！」曼佛瑞回應：「我不會他X的離開這裡，」現場氣氛十分緊繃。

所幸，隊友卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）出來打圓場，才讓會議得以繼續進行，最終哈波與曼佛瑞有握手和解，但據悉隔天哈波拒接曼佛瑞的電話。

哈波今天賽前受訪時，未否認事件內容，但拒絕詳細說明：「我不會談當時發生什麼、我感受如何。我不覺得對任何人有幫助。」他強調自己會持續關注勞資議題。

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