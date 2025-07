MLB》回到最初的起點？美媒曝老虎有意交易來響尾蛇三壘重砲

蘇亞雷斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟交易大限在即,目前被視為重大補強人選的響尾蛇三壘重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)仍有多支球隊感興趣,不過根據消息指出,老東家老虎有意在雙方系列賽結束後,交易來這位強力砲手。

現今34歲的蘇亞雷斯,由於今年球季繳出相當出色的打擊表現,也讓他在交易截止前受到大聯盟多支球隊的關注,他累計105場的出賽打擊三圍來到.248/.321/.577,外帶36發全壘打與87分打點。

蘇亞雷斯日前曾接受《底特律自由新聞》訪問,他表示,如果他真的會在交易大限前轉隊,那他最有興趣的球隊會是在大聯盟首年效力的老虎,「能夠在一切開始的地方結束會是件很酷的事,這對我來說意義會很重大。」

不過根據今天《今日美國》記者南丁格爾(Bob Nightengale)的消息指出,老虎有意與蘇亞雷斯在對上響尾蛇的3連戰結束前達成交易,有望能幫助球隊的火力更上一層樓。

然而在今天的比賽,蘇亞雷斯9局上半被維斯特(Will Vest)的觸身球打中手指並提前退場,所幸最後經過X光檢查為陰性,不過明天仍需再做測試。

Eugenio Suarez exited the game after being drilled in the hand by a pitch pic.twitter.com/YFSxLr53iS