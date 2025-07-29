MLB》回到最初的起點？美媒曝老虎有意交易來響尾蛇三壘重砲

蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在即，目前被視為重大補強人選的響尾蛇三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）仍有多支球隊感興趣，不過根據消息指出，老東家老虎有意在雙方系列賽結束後，交易來這位強力砲手。

現今34歲的蘇亞雷斯，由於今年球季繳出相當出色的打擊表現，也讓他在交易截止前受到大聯盟多支球隊的關注，他累計105場的出賽打擊三圍來到.248/.321/.577，外帶36發全壘打與87分打點。

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蘇亞雷斯日前曾接受《底特律自由新聞》訪問，他表示，如果他真的會在交易大限前轉隊，那他最有興趣的球隊會是在大聯盟首年效力的老虎，「能夠在一切開始的地方結束會是件很酷的事，這對我來說意義會很重大。」

不過根據今天《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息指出，老虎有意與蘇亞雷斯在對上響尾蛇的3連戰結束前達成交易，有望能幫助球隊的火力更上一層樓。

然而在今天的比賽，蘇亞雷斯9局上半被維斯特（Will Vest）的觸身球打中手指並提前退場，所幸最後經過X光檢查為陰性，不過明天仍需再做測試。

Eugenio Suarez exited the game after being drilled in the hand by a pitch pic.twitter.com/YFSxLr53iS — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 29, 2025

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