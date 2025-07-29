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MLB》挑戰135年障礙！大谷翔平4度單季100得分 劍指朗神傳說

2025/07/29 10:24

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以5：2擊敗紅人，中止近期的2連敗。當家二刀流巨星大谷翔平連續9場敲安，單場3打數敲出一支致勝二壘安打，進帳2分打點，獲得2次保送，並跑回本季個人的第100分得分，大谷有望打破道奇高懸135年的隊史紀錄。

大谷翔平在7局上獲得四壞球保送，靠著佛里曼（Freddie Freeman）的安打，跑回球隊第5分，達成本季最速100得分，這也是他連續3年、生涯第4度達成這項壯舉，他花了107場完成，用這樣的節奏去推算，大谷單季得分有望來到151分，有機會打破1890年柯林斯（Hub Collins）所創下148得分的道奇隊史紀錄。

「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年創下177分的史上最高得分紀錄，1930年費城人傳奇名將克萊（Chuck Klein）的158分則是國聯紀錄。近代來看，太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）曾於2000年拿下152分，勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中跑回149分。

大谷翔平生涯累積4次單季100得分，超越日本傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜，獨居日本球員史上第2多，排名第一的就是剛正式進駐名人堂的鈴木一朗，他在2001年至2008年曾創下新人年起連8季100得分的日本紀錄。

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