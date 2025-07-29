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MiLB》連5場比賽敲安、連兩天開砲 李灝宇獲球隊單週最佳球員

2025/07/29 10:37

李灝宇獲球隊單週最佳球員。（圖片取自老虎3A官方X）李灝宇獲球隊單週最佳球員。（圖片取自老虎3A官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，在上週打出相當優異的表現，也讓他榮獲球隊單周最有價值球員。

昨日晚間老虎3A在社群媒體X上票選上周表現最佳的選手，李灝宇以49.5%的得票率，擊敗巴杜（Akil Baddoo）、克萊德勒（Ryan Kreidler）與西林格（Matt Seelinger）成為票選最高的選手。

李灝宇上周6場的比賽都有出賽，僅美國時間22日沒有安打進帳外，目前連續5場比賽都有敲出安打，甚至在美國時間26、27日連續開砲，連兩季全壘打支數都上看雙位數，曾在去年敲出多達12發全壘打為個人新高，今年累計11轟的他有望追平甚至超前自己的個人紀錄。

今年在3A持續穩定出賽的李灝宇，目前85場出賽，打擊三圍來到.241/.344/.418，並有39分打點進帳，持續磨練等待站上大聯盟的機會。

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