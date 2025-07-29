MLB》紅人火球新星大展三振秀 有望挑戰「K博士」超狂紀錄

22歲紅人火球新星伯恩斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕22歲紅人火球新星伯恩斯（Chase Burns）今天面對衛冕軍道奇，繳出5.2局飆10K失3分的好投，最快球速達100.7英里，可惜球隊以2：5輸球，苦吞3連敗，生涯首勝難產，但伯恩斯卻有望挑戰罕見紀錄。

來自威克森林大學的伯恩斯，在2024年選秀會以榜眼之姿中選，與紅人的簽約金高達925萬美元，打破2023年狀元郎史基斯（Paul Skenes）的920萬美元簽約金紀錄。

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目前伯恩斯位居百大新秀第2名，也是紅人農場頭號大物，他在6月24日迎接大聯盟生涯首秀，對戰洋基主投5局8K失3分，開局就飆出連3K、前5個出局數都是三振寫下歷史紀錄，成為自1962年的Pete Richert後的第2人。

不過伯恩斯表現起伏大，近兩場對上洛磯和國民，分別繳出6局10K失2分和5.2局10K失6分（5分責失分）的表現，若在加上今天的表現，已經連續3場先發登板飆出10K，伯恩斯成為史上第7位達成這項壯舉的新秀，並列史上第3多，僅次於1995年日本名投野茂英雄的4場，以及1984年傳奇球星「K博士」古登（Dwight Gooden）的5場，伯恩斯有望再創新猷。

伯恩斯本季出賽6場，累積0勝3敗，主投27.1局失22分，19分為責失分，另有45次三振和12次保送，防禦率為6.26，WHIP1.54，被打擊率為0.265。

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