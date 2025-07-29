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MLB》並非動傳統TJ手術！洋基主力先發目標明年明星賽後回歸

2025/07/29 11:40

施密特。（資料照，路透）施密特。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基主力先發施密特（Clarke Schmidt）今年因手肘傷勢動刀，以至於今年剩餘的比賽因傷報銷，而今天他在賽前接受訪問，談到了自己用了內部支撐手術（Internal Brace Surgery）縮短了恢復期，計畫將在明年明星賽後重返大聯盟。

施密特美國時間3日對上藍鳥的比賽，因右前臂緊繃僅投了3局就傷退，經過核磁共振（MRI）檢查後確定為右手尺側副韌帶（UCL）撕裂，確定將要動手術導致剩餘賽季報銷，留下14場出賽、4勝4敗、防禦率3.32的成績。

雖然一開始的消息指出，施密特將要進行傳統的手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery，俗稱TJ手術），不過他表示，這次韌帶並不是完全重建，因此最後採用了恢復期較短的內部支撐手術，「基本上我的韌帶有點從骨頭上撕裂下來了，因此他們不用開刀換條新的韌帶，他們只是把它重新接在我的骨頭上，這個消息對我來說非常振奮。」

施密特繼續補充道：「現在的人提到了Tommy John，已經算是個比較籠統的術語，我在這陣子聽到以及我所體會到的，這已經是TJ手術中最理想的情況，而且恢復期大概在11到13個月，如果是要做完全重建，可能就要耗費14到16個月，無疑是避免了一場大災難。」

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