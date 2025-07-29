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中職》味全龍怪物新人變團寵！ 權喜原挑戰連14主場賽事應援

2025/07/29 11:12

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」的韓籍成員權喜原，在剛結束的七月賽程中正式達成「七月全勤應援」，於味全龍在天母、大巨蛋、斗六三地的10場主場賽事（除7/25因雨延賽外）場場應援，再加上7月19日、20日的兩場中職明星賽，堪稱火力全開！

而今日球團最新消息，權喜原確定將於8月5日、6日再度登上台北大巨蛋應援！這將是她連續出戰的第10、11場主場賽事，連同原定出勤的8月15日至17日三場比賽，更有機會挑戰「連14主場應援紀錄」！統計七、八月主場賽程，權喜原僅將缺席2場，應援實力與人氣直線飆升，儼然成為小龍女最耀眼新星之一！

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）

回顧七月的「精實」旅程，權喜原特別提到斗六球場給她留下最深刻印象。「那是我第一次到台北以外的球場應援，也是首次拿MIC帶應援，真的非常緊張！」她也提到現場龍迷的熱情回應讓她很感動，也不知不覺享受起喊MIC的時刻。權喜原透露，其實自己對於剛到台灣時的表現很不滿意，這次回台前做了大量準備，想呈現更好的樣子給大家，不僅勤練舞步、加強體能，更嘗試換上金髮新造型。聽到大家的反應還不錯，自己也覺得很開心。

七月份長時間待在台灣，也讓權喜原意外成為小龍女們的「新團寵」，學姐林襄、小映和霖霖，還親自帶她到台灣最有名的夜市，鼓勵她挑戰臭豆腐。原本害怕的喜原，沒想到一試成主顧：「其實蠻合自己口味耶！」。除了品嘗美食，權喜原之後也想到台灣好玩的地方逛逛，歡迎球迷粉絲們多多推薦必去清單。

雖然在韓國剛出道就獲得啦啦隊女王票選冠軍，被封為「怪物新人」稱號，但權喜原卻覺得台灣粉絲為她取的綽號「魚丸」更可愛，對於自己名字的台語發音也覺得很有趣。看到越來越多球迷為她進場加油，魚丸感性地說：「我會更努力用表現回應大家！」

而近期於服裝表現上屢獲好評的小龍女，在8月5日、6日的大巨蛋主場賽事中，也將搭配學生、閨蜜之夜主題帶來特別表演服裝，歡迎球迷粉絲進場感受不同風貌的「魚丸」魅力。

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原。（味全龍提供）

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