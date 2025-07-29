MLB》紅中5號位不是好球？ 大聯盟又出現判決爭議

An absolutely dumbfounding call pic.twitter.com/8VihXC0AXa — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 29, 2025

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著科技進步，大聯盟轉播單位近年將好球帶九宮格導入畫面中，讓球迷可以清楚判斷好壞球，今天大聯盟又出現一起爭議，藍鳥與金鶯的比賽中，一顆明顯落在紅中5號位的球，卻被主審判為壞球。

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4局上金鶯投手艾夫林（Zach Eflin）對決藍鳥克萊門特（Ernie Clement），1壞球後艾夫林投了一顆拐進紅中的伸卡球，轉播單位顯示球有投進9宮格的5號位，不過主審沃許（Brian Walsh）認為這是一顆壞球。

艾夫林這顆紅中伸卡沒被撿成好球，轉播單位的主播和球評都感到不可思議，直呼「怎麼有辦法漏掉這個好球」。

不過根據《Umpire Scorecards》數據，沃許的好壞球準確率高於平均水準，今天金鶯也沒有因為這球「誤判」抗議。

網路上多數球迷不認同主審沃許這顆判決，有人笑說「捕手要跟裁判講多少次，你知道要被機器人取代了吧」，不過也有球迷認為，這球主審的目光集中在捕手手套上，是捕手接球後手套移動太大，讓主審下意識覺得是壞球。

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