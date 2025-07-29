TPBL》神操作！夢想家宣布40歲簡浩成為球隊新主帥

簡浩退役直接升官擔任夢想家總教練（夢想家提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家去年夏天積極補強本土陣容，首輪季後賽就遭高雄海神淘汰，夢想家今天就宣布將由40歲的簡浩出任總教練職務，只是他生涯從來沒有執教資歷，如今夢想家大膽嘗試新人將受到關注。

夢想家在7月就開始重新規劃教練團，並宣布原總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）將在新賽季「降職」轉任助理總教練，未來將以新角色持續協助球隊，如今就宣布由簡浩擔任新主帥。

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簡浩生涯待過SBL璞園、台銀、台啤及裕隆，在2021年加盟夢想家，也是球隊場上的精神領袖，也能用精準的三分線為球隊建功，只是他生涯從來沒有執教經歷，如今夢想家這筆「神操作」成效為何，將是新球季的觀戰焦點之一。

簡浩坦言：「這不是一個輕易做出的決定，但我很感謝能在夢想家完成球員生涯，更感謝球團給我機會，讓我以新的角色繼續貢獻自己所愛的籃球。未來我將以教練的身分，用不同的方式守護球隊，陪伴球員成長、傳承經驗。」

總經理韓駿鎧表示：「簡浩是我們球隊最具代表性的領袖之一，無論場上場下都展現極高的職業素養與責任感。如今他即將轉任教練，我們相信他將以嶄新身分延續影響力，善用中英文溝通的優勢，來陪伴球隊邁向下一個階段。」

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