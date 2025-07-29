籃球》好消息！林書緯取得FIBA本土身分 有望代表台灣參與國際賽

林書緯（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今天宣布，陣中後衛林書緯已通國國際籃總（FIBA）的審核，取得本土球員的身分，這也代表他未來有機會代表台灣參與國際賽。

根據FIBA制度，林書緯原本並非本土球員，若要代表台灣參與國際賽或是先前的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）賽事都得算是洋將。不過，球團代為向FIBA申請，希望幫他取得本土球員的身分。先前國王總經理毛加恩曾表示，林書緯擁有台灣護照，加上職業生涯都在台灣打球，因此與FIBA溝通，希望他能被視為本土球員，而林書緯也有意代表台灣男籃征戰。

請繼續往下閱讀...

球團今天正式宣布林書緯取得本土球員身分的消息，球團指出，林書緯自進入職業生涯以來已在台灣效力超過10年，不僅展現穩定的球場表現，也展現對台灣籃球的高度認同。他本人也多次表達期盼未來若有機會，能夠為台灣籃球貢獻一份心力。隨著球隊近年積極參與國際賽事，他希望未來能以本土球員身分一同征戰國際舞台。基於這樣的初衷，國王球團積極協助他向 FIBA 申請本土球員資格的程序。

經過球團與 FIBA 多次溝通及資格審查，林書緯已於上個賽季尾聲正式取得 FIBA 認定的本土球員身份。這項資格不僅讓球隊在國際賽事中擁有更大的調度彈性，也使林書緯具備以本土身份代表台灣隊出賽的資格，朝他長期以來希望為台灣隊效力的目標更邁進一步。

國王總經理毛加恩說：「書緯長年在台灣打球，是我們球隊非常重要的核心球員。很高興經過多次溝通和審核，林書緯正式取得本土球員資格，這對他本人、球隊以及整個台灣籃球而言，都是一件非常正面且具意義的事情。我們期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

國王也感謝中華民國籃球協會在申請過程中的協助與支持，讓整體流程得以順利，完成林書緯的本土球員身分認定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法