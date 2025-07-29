桌球》拉哥斯挑戰賽4強大進補 葉伊恬世界排名再創新高

17歲小將葉伊恬世界排名上升至生涯最佳的64名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第31週世界排名，台灣一哥林昀儒仍居男子第8名，一姐鄭怡靜還是13名；17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬上週在拉哥斯挑戰賽闖進4強，世界排名竄升至生涯最佳的64名。

男子組世界排名前15都沒有變動，丹麥名將林德在拉哥斯挑戰賽男單決賽以4:1擊敗普卡爾，摘下今年第2冠，進帳400分積分，排名從21名上升至16，再創生涯最佳。

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台灣球員部分，高承睿維持在25名、馮翊新51名，廖振珽上週在布宜諾斯艾利斯挑戰賽殺進8強，從77名回升至68，也超越16歲的郭冠宏，重新奪回台灣男子排名第4。郭冠宏從76名下滑至80，黃彥誠82名、張佑安84名。

女子組部分，世界排名前13文風不動，鄭怡靜在獲得布宜諾斯艾利斯挑戰賽亞軍後，雖然仍居13名，但積分2120分只落後12名的南韓女將申裕斌15分。

日本削球名將橋本帆乃香在拉哥斯挑戰賽女單決賽以4:1解決印度黑馬阿庫拉，排名從19名躍居14名，直逼生涯最佳的12名，獲得亞軍的阿庫拉也從57名竄升至37名。

台灣女將方面，黃怡樺下跌1名來到36名，葉伊恬在拉哥斯站闖進4強進帳140分，積分420分從82大幅進步至64名，繼續朝著教練莊智淵設定的年底闖進世界排名40的目標穩步前進，下週她將飛往美國斯波坎參加兩站支線賽，持續衝積分。

國泰女將簡彤娟從68名下滑至69，也暫時交出台灣三姐的寶座，李昱諄則排名79名。

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