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MLB》7局好投飆21次揮空創新高 山本由伸盛讚拉辛配球「很不一樣」

2025/07/29 13:34

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天面對紅人，繳出7局9K失1分的優質先發，助隊以5：2贏球，本季第9勝入袋。山本由伸賽後受訪將好投歸功於接捕搭檔拉辛（Dalton Rushing）。

山本由伸此役先發7局用101球，被敲4安失1分，另有9次三振和2次保送，最快球速達96.2英里，防禦率2.48位居國聯第3。對於今天的表現，山本由伸表示，自己有做好先取得好球數的表現，此役整體狀態非常好，與上一場比較的話真的好很多，最近繳出好投的場次越來越多，這是一個好現象。

山本由伸今天製造了21次揮空，創生涯單場新高。他認為配球策略和以往相比，有很多是反其道而行、讓打者意想不到，這樣的策略讓打者產生混亂，進而製造出很多揮空。山本感謝24歲大物捕手拉辛的配球，讓他投得很順，與史密斯（Will Smith）的風格完全不同，大家看比賽時應該也會覺得蠻有趣的。

山本由伸透露，今天因為整體狀態和節奏都非常好，所以嘗試了很多不同的東西，有出現偶爾會使用的投球變化。山本自4局之後沒有被敲出任何安打，他認為自己的手感和控球都不錯，所以可以積極進攻好球帶，自己也越投越進入節奏，這應該是最大的關鍵。

24歲大物捕手拉辛。（資料照，路透）24歲大物捕手拉辛。（資料照，路透）

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