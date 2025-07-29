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籃球》在台灣籃壇找到歸屬感 林書緯期待披國家隊戰袍

2025/07/29 12:39

林書緯。（資料照，記者林正堃攝）林書緯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王後衛林書緯獲得國際籃球總會（FIBA）的核可，取得本土球員的身分，今天他也透過經紀公司表示，自己在台灣籃壇找到歸屬感，希望為台灣籃球做出貢獻，很開心可以取得本土的身分，非常期待未來披上國家隊戰袍。

林書緯聲明全文：

大家好，我是林書緯。感謝大家一直以來的關心與支持，我很開心，也很興奮地向大家宣布：我已正式通過國際籃球總會（FIBA）的核可，取得本土球員的身分。

這段歷程的契機，來自上個賽季新北國王參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）期間，球隊積極推動，希望我能以本土球員的身分代表出賽。這讓我重新回顧自己這十年來的職業生涯，也更加確認：經過長時間的努力與投入，我已在台灣籃壇逐步累積了肯定，並真正找到了屬於自己的歸屬感。

若未來有機會能夠為台灣籃球貢獻，我十分期待能代表國家隊出賽。除了拓展國際賽的經驗，更重要的是能與世界頂尖球員交手切磋，不斷進步與成長，這對任何一位職業球員而言，都是難得而寶貴的機會。

取得本土身份，對我而言是一個全新的開始。無論是在職業聯盟中，或是未來有機會披上國家隊球衣，我都會持續努力、做好準備，全力以赴，迎接每一個新的挑戰。

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