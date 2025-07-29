MLB》沃德、倫吉佛接連開砲 技壓「地表最強投」率天使退遊騎兵

天使單局靠著沃德（右）與倫吉佛（左）接連開砲，幫助球隊收下勝利。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰遊騎兵的天使，在6局下半靠著沃德（Taylor Ward）與倫吉佛（Luis Rengifo）的全壘打灌進3分大局，技壓有「地表最強投」美譽的遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom），終場以6：4收下勝利，搶下3連戰的開門紅。

首局連飆3K、下一局再送3上3下的德葛隆，3局下半被天使突破封鎖，首棒打者倫吉佛敲出安打後，面對紐曼（Kevin Newman）投第1球就被逮中，敲出中左外野方向的兩分打點全壘打，讓天使先馳得點。

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不過5局上，天使發生守備端出現問題，遊騎兵賈西亞（Adolis García）滿壘進攻機會打成右外野飛球，但右外野手坎佩羅（Gustavo Campero）發生接球失誤，幫助球隊一舉攻下2分追平，雖然下個半局，天使靠著兩支安打再度要回領先，不過遊騎兵隨後靠著榮格（Josh Jung）炸裂本季第10轟，又將局面扳成平手。

6局下半德葛隆續投，但對上第1名打者沃德投出紅中速球，被一棒扛出中外野方向形成超前比數的全壘打，雖然之後馬上拿下1出局，但又被擊出長打後，教練團選擇啟用牛棚換上韋伯（Jacob Webb）拆炸彈，不過一上場面對到倫吉佛，他相中85.2英里（約137.1公里）變速球，轟過右外野大牆的兩分砲將拉開分差，幫助球隊單局灌進3分。

天使要回領先後，分別推派奇哈達（José Quijada）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）與終結者簡森（Kenley Jansen）守城，縱使在8局上讓遊騎兵追回1分，但最後還是鎖住勝局，在主場拿下勝利。

天使今日接替先發投球的布洛格頓（Connor Brogdon），本場中繼1.1局僅失1分，收下本季第2勝，而遊騎兵掛帥的德葛隆主投5.1局雖送出8K，但也挨了2轟共掉5分自責分，寫下本季失分最多的一場比賽，最後苦吞第3場敗投。

德葛隆今日被敲2發全壘打，失掉本季最多的5分苦吞敗投。（法新社）

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