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網球》跟納達爾叔叔合作？ 茲維列夫還收到納達爾作為選手的意見

2025/07/29 12:45

德國好手茲維列夫。（資料照，路透）德國好手茲維列夫。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）在溫布頓網球錦標賽男單首輪告負後，他就前往納達爾（Rafael Nadal）的網球學院訓練，而且促成這件事竟是納達爾的叔叔東尼（Toni Nadal），因為是由他主動聯繫。

茲維列夫透露，東尼在溫網後主動聯繫他，兩人進行長達1個半小時的通話，還來回傳了一些訊息，所以才決定去馬卡洛的納達爾學院見他，「我認為他是個偉大教練，也是能給你信心的人，而且當他跟Rafa講話，你會認真聽，他們花了很多時間和我交談，給了我很深刻的見解。」

不僅如此，茲維列夫表示，納達爾還給他很多建議，「他以過去作為選手告訴我跟我比賽是啥感覺，現在他以觀眾視角看我，這都很有幫助，有時還從晚餐一路聊到午夜。」

茲維列夫表示，他在馬卡洛待了大概10天，訓練很苦但也很享受，也試著說服東尼能多陪他幾週，「但他是個大忙人，已經安排很多事，我也不確定你們今年能看他幾次，但我們確實討論潛在的合作方式，等幾週後會更明朗。」茲維列夫展開北美硬地賽事征途，他將在蒙特婁名人賽以男單頭號種子出擊。

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