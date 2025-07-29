MLB》史上守備最強二壘手 「小熊先生」桑柏格癌逝享壽65歲

名人堂球星「小熊先生」桑柏格今天因癌症病逝，享壽65歲。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星「小熊先生」桑柏格（Ryne Sandberg）今天因癌症病逝，享壽65歲。

桑柏格16年大聯盟生涯從費城人發跡，生涯首安就是出現在小熊主場，但在命運巧合的安排下被交易至小熊，在之後15年間展現全能身手，連續10年入選明星賽，9度蟬聯二壘金手套獎，7屆銀棒獎得主，1984年獲得生涯首座國聯年度MVP。

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桑柏格生涯共累積282轟，其中有277轟是以二壘手身分所擊出，目前仍是大聯盟二壘手最多轟的紀錄，他效力小熊期間共敲出282轟、403支二壘安打、344盜、2385安、1316得分、761支長打、3786壘打數和2151場出賽，上述數據都在小熊隊史名列前茅，高居前5名。

桑柏格攻守俱佳，曾寫下連續123場無失誤（包括單一球季連續90場）與守備率0.989的大聯盟紀錄，桑柏格在1997年退役後，小熊也將其背號退休，2005年進入名人堂，2007年展開教練生涯，在2013年至2015年曾執掌費城人兵符。

桑柏格2023年公開宣布自己罹患轉移性前列腺癌，隔年也曾為自己的雕像揭幕，他多年來勇敢對抗癌症，最終仍不敵病魔於今天辭世，享壽65歲。

小熊老闆里克斯（Tom Ricketts）代表球隊與家族發表聲明說：「桑柏格是芝加哥小熊球迷心中的英雄，在這支擁有近150年歷史的球隊當中，永遠被銘記為最偉大的球星之一，他對比賽的尊重與投入、毫不妥協的操守、拚勁、紀律與競爭心，都是他職業生涯的標誌。」

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