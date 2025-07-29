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MLB》大物左投惠森杭特初登板掉4分 「海賊王」關鍵轟助隊擊敗巨人

2025/07/29 14:26

海盜老將麥卡琴在6局上敲出突破僵局的兩分砲，是球隊拿下勝利的功臣之一。（路透）海盜老將麥卡琴在6局上敲出突破僵局的兩分砲，是球隊拿下勝利的功臣之一。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰海盜的巨人，迎來農場大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）的大聯盟初登板，繳出5局失掉4分的成績，然而最終海盜老將「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）在平手情況開轟突破僵局，幫助海盜以6：4擊敗巨人，收下系列賽的首勝。

惠森杭特首局率先抓下2出局後，面對岡薩雷茲（Nick Gonzales）投第1球就被咬中，敲出中左外野方向的陽春全壘打，幫助海盜先馳得點。

而海盜的攻勢不只如此，2局上半惠森杭特連投2個保送，之後又被凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與潘姆（Tommy Pham）接連敲安，單局失掉多達3分，不過度過前兩局的危機後狀況回穩，連續3局力保不失，也完成今天的投球任務。

打線部分，巨人在比賽前段也有分數進帳，前兩局一共擊出5支安打打下3分，4局下再靠著拉莫斯（Heliot Ramos）與阿德梅斯（Willy Adames）的安打，助隊追平比數。

6局上半，巨人派出塞莫爾（Carson Seymour）接替投球，雖讓對手攻佔得點圈但仍未失分，但7局上續投時，先是對首名打者潘姆投出保送，接著輪到老將麥卡琴，他相中投手紅中87.4英里（約140.7公里）的滑球大棒一揮，扛出左外野大牆外形成兩分砲，讓海盜再度要回領先。

今天靠著投手車輪戰迎敵的海盜，後面3局同樣靠著後援投手聯手壓制，雖然終結者貝納（David Bednar）狀況不穩，被敲3支安打失掉1分，但最後仍關門成功，鎖定勝局。

本場迎來大聯盟首秀的惠森杭特，用了85球完成5局，被敲5支安打失掉4分，送出3次三振與2次保送，無關勝敗。

巨人大物惠森杭特大聯盟初登板。（法新社）巨人大物惠森杭特大聯盟初登板。（法新社）

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