MLB》學日文只為了跟偶像對話！ 紅人球星與大谷翔平互動成焦點

大谷與克魯茲的友好互動,引起球迷討論。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天對戰紅人,日本巨星大谷翔平在5上敲出二壘安打後,與對方明星游擊手克魯茲(Elly De La Cruz)有說有笑的交談,鏡頭也捕捉下這一幕,成為一大焦點。

大谷與克魯茲的友好互動,引起球迷討論,轉播單位《SportsNet LA》主播戴維斯(Joe Davis)也表示:「克魯茲最喜歡的選手就是大谷,他去年在明星賽最期待的事,就是親眼見到大谷。」

值得一提的是,克魯茲去年在明星賽期間受訪時曾透露,他正在努力學日文,為的就是能跟大谷對話。

如今克魯茲終於有機會和大谷交談,戴維斯直呼:「他就像個孩子一樣開心,氣氛非常溫馨。」

"The universal language of baseball"



Elly De La Cruz and Shohei Ohtani share a moment at second base pic.twitter.com/Xhjmv0Ffeh