晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》學日文只為了跟偶像對話！ 紅人球星與大谷翔平互動成焦點

2025/07/29 15:23

大谷與克魯茲的友好互動，引起球迷討論。（美聯社）大谷與克魯茲的友好互動，引起球迷討論。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天對戰紅人，日本巨星大谷翔平在5上敲出二壘安打後，與對方明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）有說有笑的交談，鏡頭也捕捉下這一幕，成為一大焦點。

大谷與克魯茲的友好互動，引起球迷討論，轉播單位《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）也表示：「克魯茲最喜歡的選手就是大谷，他去年在明星賽最期待的事，就是親眼見到大谷。」

值得一提的是，克魯茲去年在明星賽期間受訪時曾透露，他正在努力學日文，為的就是能跟大谷對話。

如今克魯茲終於有機會和大谷交談，戴維斯直呼：「他就像個孩子一樣開心，氣氛非常溫馨。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中