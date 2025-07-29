MLB》學日文只為了跟偶像對話！ 紅人球星與大谷翔平互動成焦點

大谷與克魯茲的友好互動，引起球迷討論。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天對戰紅人，日本巨星大谷翔平在5上敲出二壘安打後，與對方明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）有說有笑的交談，鏡頭也捕捉下這一幕，成為一大焦點。

大谷與克魯茲的友好互動，引起球迷討論，轉播單位《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）也表示：「克魯茲最喜歡的選手就是大谷，他去年在明星賽最期待的事，就是親眼見到大谷。」

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值得一提的是，克魯茲去年在明星賽期間受訪時曾透露，他正在努力學日文，為的就是能跟大谷對話。

如今克魯茲終於有機會和大谷交談，戴維斯直呼：「他就像個孩子一樣開心，氣氛非常溫馨。」

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Elly De La Cruz and Shohei Ohtani share a moment at second base pic.twitter.com/Xhjmv0Ffeh — MLB （@MLB） July 29, 2025

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