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MLB》山本由伸7局好投 前冠軍隊友讚賞：本季最棒先發投手之一

2025/07/29 16:09

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天交出7局失1分好投，賞9次三振，幫助道奇在客場以5比2擊敗紅人。身為去年道奇世界大賽冠軍成員、本季轉戰紅人的拉克斯（Gavin Lux）讚賞山本，「他是本季最棒的先發投手之一是有原因的。」

山本由伸此戰先發7局用101球，全場製造17次揮空，被敲4安失1分，賞9次三振、丟2次保送，摘得本季第9勝，賽後防禦率為2.48排國家聯盟第三低。

生涯2006勝的名教頭、紅人66歲總教練法蘭柯納（Terry Francon）表示，山本由伸幾乎什麼都能做到，「他直球的速度，能對左、右打丟出的指叉球，變化球，面對像那樣的傢伙，你得要有點運氣。」

「我今天的球威非常好。」山本由伸表示，與前一場先發只能投到5局相比，「我覺得自己的表現不錯。」

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