羽球》打球也要兼顧課業 王齊麟小時候國文、英文最拿手

王齊麟（右一）今天出席公益活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕羽球男雙奧運金牌王齊麟今和學霸女神蔡尚樺以公益大使身份出席學習扶助教材公益捐贈活動，他分享自己求學過程的故事，他透露，爸媽很重視他的課業，而自己最拿手的科目是國文跟英文，國小時就已經看完整套的金庸和哈利波特，現在他也是有閱讀的習慣，比賽不順時能藉此調整心態。

由於偏鄉孩童缺乏資源，這次台灣知識庫暨大碩教育和中華未來學校教育學會，共同啟動《會考制霸推手》學習扶助教材公益捐贈計畫，預計將捐贈價值千萬的500套《會考制霸》教材，結合叢書和雲端課程送入全台百所國中，希望能幫助更多需要的學童。

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今天出席和教育相關的公益活動，王齊麟分享過去自己求學時期的生活，如何兼顧課業和羽球，他說：「因為爸爸是老師，媽媽也很注重我的功課，小時候寫超多評量，但字如果寫得不好看會被擦掉要求重寫，所以現在我字寫得還不錯，國中時候爸爸會要我抄論語、背唐詩等等，盡可能充實自己，練球之餘課業不能落後，現在比賽不順時，爸媽也會鼓勵我，要看書調劑自己的心情。」

王齊麟透露，自己拿手的科目是國文跟英文，但理化就不太行，「就算考得不好也是要一直去嘗試。」他提到，自己國小就已經看完整套的金庸和哈利波特，現在還是有閱讀的習慣。

王齊麟（左）今和蔡尚樺出席公益活動。（記者粘藐云攝）

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