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道奇強投葛拉斯諾對決紅人、林詔恩對決徐若熙 今日賽事預告與轉播

2025/07/30 06:49

葛拉斯諾。（資料照，法新社）葛拉斯諾。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇作客紅人，道奇推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），迎戰紅人26歲左投洛多洛（Nick Lodolo）；運動家在主場面對水手，運動家派出右投塞維里諾（Luis Severino），面對水手埃文斯（Logan Evans）。敬請鎖定轉播。

中職方面，中信兄弟在大巨蛋面對台鋼雄鷹，兄弟推出羅戈，台鋼推出洋投石萬金；富邦悍將在大巨蛋面對樂天桃猿，悍將派出洋投力亞士，對決洋投波賽樂；統一獅在澄清湖球場面對統一獅，獅隊派出本土左投林詔恩，面對味全龍強投徐若熙

日職方面，日本火腿將在主場面對軟銀鷹，火腿派出26歲強投北山亘基，面對軟銀右投大津亮介。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 道奇 VS 紅人 緯來體育、愛爾達體育1台
10：00 水手 VS 運動家 緯來體育
06：35 響尾蛇 VS 老虎 愛爾達體育2台
09：35 大都會 VS 教士 愛爾達體育3台

日職

17：00 軟銀鷹 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

18：30 味全龍 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台
18：30 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育1台
18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

水上運動世錦賽

10：00 張雅佳/王星皓 游泳 預賽 跳水 愛爾達體育3台
16：55 跳水 混合雙人3M跳板決賽 愛爾達體育4台

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