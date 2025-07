道奇強投葛拉斯諾對決紅人、林詔恩對決徐若熙 今日賽事預告與轉播

葛拉斯諾。(資料照,法新社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,道奇作客紅人,道奇推出明星強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow),迎戰紅人26歲左投洛多洛(Nick Lodolo);運動家在主場面對水手,運動家派出右投塞維里諾(Luis Severino),面對水手埃文斯(Logan Evans)。敬請鎖定轉播。

中職方面,中信兄弟在大巨蛋面對台鋼雄鷹,兄弟推出羅戈,台鋼推出洋投石萬金;富邦悍將在大巨蛋面對樂天桃猿,悍將派出洋投力亞士,對決洋投波賽樂;統一獅在澄清湖球場面對統一獅,獅隊派出本土左投林詔恩,面對味全龍強投徐若熙。

日職方面,日本火腿將在主場面對軟銀鷹,火腿派出26歲強投北山亘基,面對軟銀右投大津亮介。敬請鎖定轉播。

MLB

07:00 道奇 VS 紅人 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 水手 VS 運動家 緯來體育

06:35 響尾蛇 VS 老虎 愛爾達體育2台

09:35 大都會 VS 教士 愛爾達體育3台

日職

17:00 軟銀鷹 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

18:30 味全龍 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

18:30 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育1台

18:30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

水上運動世錦賽

10:00 張雅佳/王星皓 游泳 預賽 跳水 愛爾達體育3台

16:55 跳水 混合雙人3M跳板決賽 愛爾達體育4台

