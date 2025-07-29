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MLB》本季打擊三圍2/2/2！美媒爆道奇潛力捕手恐被交易 主帥回應了

2025/07/29 15:56

拉辛。（資料照）拉辛。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）報導，紅襪看上道奇24歲潛力捕手拉辛（Dalton Rushing），今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪，也對此表達看法。

麥克亞當當時報導，道奇派出球探密切觀察紅襪高A，目標瞄準目前大聯盟官網百大新秀第34名、農場頭號大物的18歲游擊阿里亞斯（Franklin Arias），以及農場第4名的22歲左投克拉克（Brandon Clarke）；而紅襪則是在替補捕手方面需要補強，展現出對拉新的興趣。

不過羅伯斯今天接受《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）訪問表示：「我沒跟Dalton討論過交易傳聞的事，我實在看不出他被交易的可能性，而且我相信他夠聰明，應該也看得出這一點。」

羅伯斯的說法和《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導一致，阿達亞上週報導指出，道奇並不打算交易拉辛，或是目前大聯盟官網排名第35的23歲大物游擊手弗里蘭（Alex Freeland），而弗里蘭預計明天將迎來大聯盟初登場。

拉辛季初被列為道奇農場頭號大物新秀，他在5月初登大聯盟，也取代掉老將巴恩斯（Austin Barnes）成為二號捕手；不過拉辛目前在大聯盟出賽29場，打擊三圍僅.200/.270/.275，攻擊指數0.545，但在多數球探眼中，他仍是位極具潛力的年輕捕手。。

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