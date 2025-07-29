網球》百搭天后謝淑薇換搭檔 蒙特婁攜塞國女將雙打出擊

謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕球風刁鑽靈活且經驗豐富的「百搭天后」謝淑薇，本週蒙特婁女網賽改與塞爾維亞新世代達妮洛維琪（Olga Danilovic）組軍，「台塞聯軍」首戰俄國第5種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施耐德（Diana Shnaider），勢必有番硬仗，爭取開胡挺進16強。

謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季已拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季再度暫時分手，各自搭配不同戰友。小薇暌違11年重返加拿大魁北克，這項WTA千分等級大賽改與24歲的達妮洛維琪首度組軍，以戰養戰積極為8月24日登場的美國公開賽暖身準備。

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蒙特婁共3位台將參戰，除了名氣響亮的謝淑薇， 吳芳嫺和匈牙利施托拉（Danny Stollar）首次合拍，對陣美國強敵高芙（Coco Gauff）／凱絲勒（McCartney Kessler）；詹皓晴則與中國蔣欣玗遭遇地主年輕外卡克羅絲（Kayla Cross）／姆博珂（Victoria Mboko）。

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