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MLB》道奇看上的83轟金手套外野手超夯！傳洋基、大都會也有興趣

2025/07/29 16:26

巴德。（資料照）巴德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕近日道奇傳出看上雙城金手套外野手巴德（Harrison Bader），美媒也分析他今夏可能會格外搶手，《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，除了道奇以外，洋基與大都會都對巴德展現興趣。

現年31歲的巴德本季以1年625萬美元加盟雙城，生涯83轟、曾獲金手套獎的他繳出近年最亮眼成績單，94場出賽揮出12轟、38打點，打擊三圍 .255/.336/.441，wRC+為118，fWAR達到2.0。

巴德過去就曾效力過洋基與大都會，兩隊都對他相當熟悉。洋基目前在主砲賈吉（Aaron Judge）進傷兵後，目前外野清一色都是左打；而大都會今年原定的中外野手希瑞（Jose Siri）季初受傷至今，尚未開始復健賽，泰勒（Tyrone Taylor）則是火力貧乏。

雙城目前戰績僅51勝55敗，距離美聯外卡有著5場勝差，目前球隊已經開始兜售球員，今天稍早才將投手派岱克（Chris Paddack）與多布納克（Randy Dobnak）交易至老虎，預計接下來巴德、瓦茲奎茲（Christian Vázquez）、庫勒姆（Danny Coulombe）、法蘭斯（Ty France）、卡斯楚（Willi Castro）等人可能都會被擺上貨架。

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