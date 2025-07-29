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武術》武動全能體育嘉年華920登場 邀台灣首位千萬YouTuber站台

2025/07/29 16:05

2025年武動全能體育嘉年華於9月20日在板橋第一運動場登場，主辦單位體育運動總會今舉行記者會，會長葉政彥攜手千萬YouTuber「奇軒Tricking」為活動揭開序幕，廣邀民眾屆時一同動起來。（記者林岳甫攝）2025年武動全能體育嘉年華於9月20日在板橋第一運動場登場，主辦單位體育運動總會今舉行記者會，會長葉政彥攜手千萬YouTuber「奇軒Tricking」為活動揭開序幕，廣邀民眾屆時一同動起來。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年武動全能體育嘉年華於9月20日在板橋第一運動場登場，主辦單位體育運動總會今舉行記者會，會長葉政彥攜手千萬YouTuber「奇軒Tricking」為活動揭開序幕，廣邀民眾屆時一同動起來。

葉政彥指出，「體育運動總會就是一直致力於推廣全民運動，鼓勵大家養成穩定規律的運動習慣，今年國民體育日除延續歷年活力形象外，特別強化在精神、內心、與社會各節連結，吸引眾多民眾參與，未來也將持續擴大推廣，打造兼具文化、教育與運動價值的全民盛會。」

以推廣極限運動Tricking，YouTube頻道「奇軒Tricking」的訂閱人數在2024年突破千萬人，還是台灣首位拿到鑽石獎牌的創作者，他也持續努力把台灣推向世界。本名吳奇軒從小就喜歡武打電影，就進入武術世界，不過他最厲害是後來結合踢、翻及轉的極限運動Tricking，意外走出自己的一片天。

葉政彥、奇軒都力邀大家來參加這次的武動全能體育嘉年華，當日活動將設置「詠春木人樁體驗」、「投壺互動遊戲」等傳統武術與古代遊戲活動。此外，還有融合南北武術特色的「南拳北腿大挑戰」不僅考驗體能、技巧，還能增加挑戰的樂趣，以及為小朋友設計的「兒少障礙跑」。體總希望能藉由活動舉辦，讓大人、小孩認識運動，以達到推廣全民動起來的目標。

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