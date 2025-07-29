日職》對台灣同胞催本場最速！孫易磊二軍5局無失分好投 防禦率1.70

孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣新星孫易磊持續在二軍出賽，今天先發面對樂天金鷲，繳出5局無失分好投；同場對決的台灣好手陽柏翔也有安打演出，單場進帳3分打點。

孫易磊今天面對樂天二軍，首局就被敲安又被盜上二壘，隨後又投出保送，不過仍順利解圍。2局上孫易磊2出局後面對陽柏翔，前面直球均速維持147公里左右的他，面對台灣同胞6球全丟速球，有5球達150公里，包含本場最速152公里，最終讓陽柏翔擊出右外野飛球出局，上演3上3下。

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孫易磊4局上2出局一壘有人再度對決陽柏翔，這回只用2球讓打者擊出二壘滾地出局。最終孫易磊投完5局用83球，被敲出4支安打，投出3次三振與2次四壞保送，沒有失分，防禦率下修至1.70，退場後球隊4：0領先，孫易磊為勝投候選人。

不過火腿二軍牛棚在6局上大崩盤，單局被海灌6分，接下來7、8兩局合計又痛失5分，最終4：10輸球，孫易磊無關勝負；至於陽柏翔在前2打席被孫易磊壓制後，6局上滿壘時敲出一壘滾地球帶有1分打點，7局上更敲出2分打點三壘安打，最終5打數1安打，貢獻3打點，賽後打擊率0.227。

另外，效力歐力士二軍的陳睦衡，今天迎來日職生涯第2場登板，對戰廣島於第5局中繼上場，投2局用19球沒讓任何打者上壘，最快球速149公里，防禦率仍維持0.00。

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