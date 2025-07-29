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U12世界盃》挺過罕見危機、換來滿貫砲痛擊！美國隊關鍵戰勝多明尼加

2025/07/29 16:21

美國隊贏球。（取自X）美國隊贏球。（取自X）

〔記者林宥辰／台南報導〕B組的美國隊和多明尼加隊之戰，由於賽前雙方成績都是3勝1敗，此役賽果很可能直接被帶入超級循環賽。美國隊先發投手羅梅洛（Jake Romero）罕見連續2次投手犯規造成危機，首局卻力保不失，靠著瓦拉德斯（Kristian Valadez）滿貫砲痛擊，終場美國隊7:4險勝。

美國隊先發投手羅梅洛（Jake Romero）投出保送後，竟連2次發生投手犯規，接著投出觸身球，就被教練換下場，忍不住自責落淚。美國隊由原先發中外野手蒙特（Duncan Mount）接手，該半局投出連續三振，力保不失。

多明尼加先發投手馬特歐（Carlos Rodriguez Mateo）球速飛快，一度飆出121公里火球。4局下，馬特歐被連續內野安打，加上多明尼加內野失誤，奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）敲安後，美國隊超前，多明尼加隊換投。

多明尼加隊此時換投，原三壘手潘尼亞（Erick Emanuel Claudio Peña）接替，球速更快的他，卻遭瓦拉德斯（Kristian Valadez）滿貫砲痛擊，美國隊拉開比分差距。

多明尼加隊未放棄，5局上連續安打搶回1分，美迪納（Marvin Alexander Rodríguez Medina）擊出2分砲，多明尼加追到4:7，但沒能逆轉。

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