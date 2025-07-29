滑輪溜冰》琍琍姊妹花亞洲盃勇奪金銀銅 北一女黃海琍文武全能

黃海琍（中）。（家長提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕第20屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽日前於南韓堤川市落幕，台灣代表隊在這項年度盛事表現亮相，其中「琍琍姊妹花」黃海琍與黃敏琍總計拿下1金、1銀、1銅，就讀北一女中的姊姊黃海琍文武全能，本屆花式自由型青少女組強壓中國等勁敵，驚艷四座更展現強大潛力。

本屆包括伊朗、日本、中國、印度、台灣、南韓地主等多國組隊參賽，並特別邀請澳洲隊共襄盛舉。台灣代表隊演出亮眼，目前北一女中高二的黃海琍，花式自由型青少女組強勢出擊，自短曲開始一路領先，長曲更化身為電競《英雄聯盟》角色「魔甘娜」，以氣勢磅礴的音樂〈I’m Still Here〉搭配高難度跳躍與滑行技巧震撼全場，最終總分遙遙領先下勇奪金牌。

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至於就讀明德國中的妹妹黃敏琍，則為台灣少見同時挑戰直排花式與自由型雙項的全能選手。天賦十足的她，先於直排花式青女組對抗地主南韓勁敵勇奪銀牌；隔日再以動畫電影《龍與雀斑公主》為主題造型，優雅詮釋〈Lend Me Your Voice〉一曲，展現流暢舞姿與穩健動作，榮獲自由型少女組銅牌。

除了賽場辛苦奮戰，「琍琍姊妹花」不忘努力學業，展現運動員堅毅精神的黃敏琍說：「一開學就要模擬考了，比完賽馬上瘋狂補進度！」黃海琍則笑說：「升上高二會更忙，但我期待繼續當『時間管理大師』！」

黃敏琍（右）。（家長提供）

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