MLB》李政厚滿壘突襲短打 卻遭美媒狠批：大聯盟選手幾乎不會做

李政厚。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人上週與大都會的3連戰遭到橫掃，其中韓籍好手李政厚在美國時間7月26日的比賽，曾嘗試在滿壘時短打但失敗，這個PLAY遭到美國權威媒體《The Athletic》批評，李政厚做了大聯盟選手幾乎不會做的事情。

巨人在美國時間7月26日與大都會之戰，4局下巨人1出局攻占滿壘，輪到李政厚打擊時，面對大都會左投皮特森（David Peterson），李政厚第一球就嘗試突襲短打但點成界外，該打席李政厚敲二壘滾地球護送1分。巨人全場也只拿到這1分，最終輸掉比賽。

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對於在滿壘時嘗試突襲短打，李政厚解釋，當時那種情況下，敲高飛犧牲打是很好，但自己想要嘗試上壘，因為一壘手站得比較後面，所以嘗試一些方式。

李政厚。（美聯社）

《The Athletic》撰文批評，「李政厚做了大聯盟選手幾乎不會做的事情，沒有思考製造最大傷害，而是選擇人為地把傷害降至最低。」

「我做了一些沒人預料的事情。」李政厚對此回應，「一壘看起來空間很大，對方是左投，左投手丟球後（身體）會往三壘傾斜，這樣一壘方面的空間就變得更大，這就是為何我認為往那個方面點得好，就能上壘並得分。」

李政厚在2024年以6年1.13億美元加盟巨人，本季出賽101場，交出6轟、43分打點，打擊率2成53，整體攻擊指數（OPS）為0.722。李政厚在6月份的單月打擊率為1成43，7月份的單月打擊率為3成06。

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