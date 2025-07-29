MiLB》李灝宇持續發揮台灣怪力男本色！權威美媒深度探討優、劣勢

李灝宇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎體系的台灣怪力男李灝宇，今年站上3A後繳出穩定的進攻火力，近期更是連續2戰開轟，本季全壘打數來到11轟，更成為台灣史上第一位在3A單季「10轟10盜」的打者。權威美媒《棒球美國》也撰文探討李灝宇本季的優、缺點，進一步點出他需要加強之處。

李灝宇目前位居《棒球美國》老虎農場第6名新秀，雖然目前不在百大名單內，但《棒球美國》作家本波拉特（Eli Ben-Porat）表示，李灝宇大約落在150名左右的位置，說明他距離百大新秀並不遠。

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本波拉特先從李灝宇的力量做探討，以各項擊球初速為例，李灝宇所呈現的數據皆比大聯盟平均高出至少2英哩，從這些數據來看，李灝宇原本45分的原始力量進步到60分，他的飛球擊球初速92.2英哩，甚至更暗示他在實戰中的原始力量能發揮至60分的等級。

然而有項數據也特別致命，那就是擊球仰角。李灝宇本季的平均擊球仰角僅10.7度，這比大聯盟平均要低2.7度，這讓李灝宇的力量發揮受限，因此在評分時也容易造成混淆。本波拉特認為，綜合實際表現，李灝宇目前原始力量約60分，但轉化到實戰表現約為50分。

再來是李灝宇的本壘板紀律，這也是本波拉特認為李灝宇的最大優勢。李灝宇面對好球帶來球積極出棒的機率，以及選掉壞球的能力都高於大聯盟平均。然而細看李灝宇本季面對四縫線速球的攻擊策略，就能發現問題所在，李灝宇會特別積極追打好球帶上緣的進壘點，但成效不彰。李灝宇主要能對內角偏紅中的速球造成傷害，但在好球帶上緣的速球，李灝宇揮空率明顯增加。

本波拉特總結，李灝宇目前的打擊策略很紮實，但好球帶上緣的應對仍有很大的進步空間。而李灝宇本季在二、三壘之間徘徊，讓他至少可以在大聯盟成為稱職工具人，如果能再稍微提升擊球仰角與打中球的機率（contact rates），有望成為聯盟平均、甚至以上的球員。

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