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路跑》國民女神雷理莎當配速員 半馬破百挑戰賽女力新篇章

2025/07/29 17:09

雷理莎。（大會提供）雷理莎。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025 RUN for 99半馬破百挑戰賽11月9日將於馬場町紀念公園開跑，這是非常特殊、不競技，希望跑者共同達成目標的賽事，分為半馬（21.0975km）挑戰100分鐘內跑完的PRO 100組；以及挑戰90分鐘、專為女子設置的PRO 90組， 並由「國民女神」雷理莎擔任配速員，期待開啟路跑女力新篇章。

PRO 90組特別號召4位頂尖女子菁英選手擔任配速員，包括人氣極旺的雷理莎、台北馬國內女子冠軍陳逸寧、世壯運10km、半馬掄元的蘇鳳婷、和近期活躍的新生代跑者劉聿欣，她們期許透過經驗傳承，帶領更多認真的女孩一起跨出舒適圈，雷理莎表示：「能在跑道上看見越來越多女性是我的願望。不是只有白白香香、溫柔體貼才是女生該有的樣子，女生也可以在運動領域上很強很倔強，跑步帶來的意義是不分男女的。」

身為PRO 90女子組的配速員，雷理莎想跟勇敢接受挑戰的女孩們說：「半馬Sub90不是件簡單的事，但妳鼓起勇氣挑戰，它就會化為妳的信念，在遇到困難時讓妳依然相信自己。因為這不只是一串成績數字，而是塑造全新的妳，那個妳想做到，就會做到的妳。」

至於賽事最基本、也是眾多跑者躍躍欲試的PRO 100組，由將在9月參與2025 WMTRC西班牙越野跑世錦賽的國手江晏慶，帶領國內13個知名跑團、超過40位明星配速員一同陪跑者「破百」。跑者最初報名時就可挑選陪跑員，讓來自包含DHRC夢想高飛跑團、愛跑者、曙光跑團、耕跑團、閃耀跑團等精銳跑者們，在半馬路程陪伴並激勵自己繼續向前，也是台灣路跑界首見創舉。

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