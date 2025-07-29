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MLB》「謎之好球帶」讓索托爆氣 大都會教頭直言主審表現很糟

2025/07/29 20:32

索托不滿主審好球帶。（路透）索托不滿主審好球帶。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在客場以6比7輸球，但主審希曼尼茲（Emil Jimenez）的好球帶判決讓雙方都難以捉摸，大都會強打索托（Juan Soto）甚至數次與主審理論，教頭門多薩（Carlos Mendoza）為了保護子弟兵上場抗議而被趕出場。門多薩直言，希曼尼茲今晚的判決很糟糕。

此戰第3局上大都會1出局攻佔二壘，輪到索托打擊，教士投手席斯（Dylan Cease）有2顆球明顯在好球帶外側，卻被都判好球，讓索托站著不動吞三振。索托這時上前與希曼尼茲理論，門多薩趕緊衝上場，先架開索托，接著他與希曼尼茲抗議，讓門多薩遭到驅逐出場。

索托不滿主審好球帶。（法新社）索托不滿主審好球帶。（法新社）

接著第7局1出局，索托面對教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon），球數來到2好0壞時，莫瑞亨丟一顆外角偏高的滑球，明顯高於好球帶，卻仍被判定好球，讓索托吞三振。索托這時無奈微笑與希曼尼茲抱怨後，就走回休息區。

門多薩賽後受訪表示，自己必須是那位被趕出場的人，不能讓球員被趕出場，「無論是索托還是其他任何球員，我從開賽幾次好球帶判決就知道，我需要保持警覺。」門多薩指出，「不論是索托、或是我們球員名單上的任何人，我都要上去保護他們。」

門多薩也直言，希曼尼茲的好球帶判決很糟，「尤其是索托的幾個打席，有些關鍵打席，你談的是比賽中最好的打者之一，你卻把球棒從他手中奪走了。」

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