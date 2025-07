MLB》「謎之好球帶」讓索托爆氣 大都會教頭直言主審表現很糟

索托不滿主審好球帶。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天在客場以6比7輸球,但主審希曼尼茲(Emil Jimenez)的好球帶判決讓雙方都難以捉摸,大都會強打索托(Juan Soto)甚至數次與主審理論,教頭門多薩(Carlos Mendoza)為了保護子弟兵上場抗議而被趕出場。門多薩直言,希曼尼茲今晚的判決很糟糕。

此戰第3局上大都會1出局攻佔二壘,輪到索托打擊,教士投手席斯(Dylan Cease)有2顆球明顯在好球帶外側,卻被都判好球,讓索托站著不動吞三振。索托這時上前與希曼尼茲理論,門多薩趕緊衝上場,先架開索托,接著他與希曼尼茲抗議,讓門多薩遭到驅逐出場。

索托不滿主審好球帶。(法新社)

接著第7局1出局,索托面對教士左投莫瑞亨(Adrian Morejon),球數來到2好0壞時,莫瑞亨丟一顆外角偏高的滑球,明顯高於好球帶,卻仍被判定好球,讓索托吞三振。索托這時無奈微笑與希曼尼茲抱怨後,就走回休息區。

門多薩賽後受訪表示,自己必須是那位被趕出場的人,不能讓球員被趕出場,「無論是索托還是其他任何球員,我從開賽幾次好球帶判決就知道,我需要保持警覺。」門多薩指出,「不論是索托、或是我們球員名單上的任何人,我都要上去保護他們。」

門多薩也直言,希曼尼茲的好球帶判決很糟,「尤其是索托的幾個打席,有些關鍵打席,你談的是比賽中最好的打者之一,你卻把球棒從他手中奪走了。」

Juan Soto had a lot to say after two strike calls and had to be held back by Pete Alonso and Mets manager Carlos Mendoza, who was eventually ejected pic.twitter.com/5M6dFm282b