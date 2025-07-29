桌球》橫濱冠軍賽下週開打 日本削球女王橋本帆乃香獲頒外卡

日本削球名將橋本帆乃香獲得橫濱冠軍賽外卡。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT橫濱冠軍賽8月7日至11日將在日本橫濱文化體育館登場，WTT昨天公布外卡名單，主辦方外卡發給地主好手宇田幸矢和剛奪下拉哥斯挑戰賽女單冠軍的日本「削球女王」橋本帆乃香；WTT的外卡則頒給香港直拍橫打名將黃鎮廷及世界排名第10的中國新星陳熠。

橫濱冠軍賽是繼中國重慶、南韓仁川之後，今年第3站冠軍賽，共有男、女各32名好手參賽，台灣男單由林昀儒、高承睿角逐，女單則有鄭怡靜、黃怡樺取得參賽資格。

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女單方面，中國獲得7張門票，高居各國之冠，包括孫穎莎、王曼昱、陳幸同、王藝迪、蒯曼、石洵瑤和陳熠；日本隊5人居次，由剛贏得布宜諾斯艾利斯挑戰賽雙冠的17歲小將張本美和領軍，加上伊藤美誠、大藤沙月、早田希娜、和世界排名躍居14的當今第一削球手橋本帆乃香。南韓則有申裕斌、金娜英和朱芊曦3人參賽。

男單方面，中國拿到5席，包括世界球王林詩棟、王楚欽、梁靖崑、向鵬和陳垣宇；日本也有張本智和、松島輝空、戶上隼輔、篠塚大登和宇田幸矢5人參戰。

昨天剛打完中國乒超聯賽的林昀儒，今天下午返台後，沒有太多時間休息，明天一早將飛往東京備戰日本T聯賽，在週六換上木下東京隊戰袍迎戰TT彩玉，打完T聯賽後就留在日本準備橫濱冠軍賽。

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