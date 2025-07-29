晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》12強賽終結者回來了 吳俊偉上一軍超興奮

2025/07/29 17:50

吳俊偉回到一軍。（中信兄弟提供）吳俊偉回到一軍。（中信兄弟提供）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟終結者吳俊偉因為肩膀受傷，開季從二軍出發，經過大半年的復健，今天終於上到一軍。吳俊偉表示，身體狀況已經恢復到百分百，能夠回到一軍非常興奮，希望幫助球隊達成總冠軍2連霸。

吳俊偉春訓中出現肩負傷勢，7月3日展開復健賽，在二軍出賽6場各投1局，最近3場都拿下救援成功，連2場無失分。

吳俊偉表示，在二軍測試過連2場登板，賽後身體沒有任何問題，已經恢復到百分百，球速也投到148、149公里，但控球還要再加強，內角、外角的位置要更明顯一些。

中信總教練平野惠一表示，這次吳俊偉回來，看到他的身體練得更壯了，但是投球狀況恢復到受傷前的幾成，還是要在一軍強度的比賽投過才知道，直接回到終結者或先從中繼開始，也要看比賽和他的狀況再決定。

吳俊偉表示，二軍都是白天比賽，養成早睡早起的習慣，經常天還沒黑就想睡了，還要調一下「時差」，不過，今天可能上一軍太興奮，還沒有想睡，但還是要重新適應夜間投球。

吳俊偉去年出賽57場，拿下生涯新高的29場救援成功，季後又在12強賽台灣隊的9場比賽登板5場，拿下3救援。吳俊偉表示，因為沒有幾乎全年無休的經驗，不知道如何在短暫的休息期間去維持身體的強度，可能也是受傷的原因之一，以前沒有受過這麼嚴重的傷，有了這次的經驗，更體會到健康的重要，希望保持健康，幫助球隊再奪總冠軍。

吳俊偉回到一軍。（中信兄弟提供）吳俊偉回到一軍。（中信兄弟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中