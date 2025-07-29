中職》富邦悍將本週維持三洋投先發 投教許銘傑說明考量

富邦悍將投手教練許銘傑。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將上週決定採用3名洋投先發，應賽5場完成3場都是洋投負責先發場次，投手教練許銘傑認為，力亞士、魔力藍、布坎南都至少投滿6局，讓牛棚獲得喘息空間，球隊戰績2勝1敗也很不錯，本週繼續維持3名洋投先發，再視成效評估是否恢復兩先發加一後援的洋投編制。

富邦上週日（27日）把富藍戈降二軍，下半季首次採用3名洋投先發，力亞士7局無失分、魔力藍6局失2分都以優質先發拿下勝投，布坎南雖承擔敗投，投6局失4分皆非責失，許銘傑表示，因為上週讓3位洋投先發的效果不錯，本週會再實施一輪，再根據狀況做進一步討論。

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許銘傑表示，二軍還有兩位日籍投手，以鈴木駿輔的狀況比較好，球隊雖有計畫讓他上來一軍，礙於二軍賽事取消很多，註冊鈴木就要註銷一位現有洋投，目前不容易做評估，等到洋將大限前再做決定，球隊也告訴鈴木，如果上來一軍，角色未必是先發。

至於剛下二軍的富藍戈，許銘傑認為，畢竟今年已經投了很多局，目前尊重他的意願，如果想先休息一下，本週就留在一軍隨隊，下週再看是否要讓他在二軍出賽。

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