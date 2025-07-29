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NFL》泰坦釋出前首輪大物！當年不要的明星外接手如今成超級盃冠軍

2025/07/29 19:14

柏克斯無法兌現天賦慘遭釋出；布朗如今成為超級盃冠軍。（資料照）柏克斯無法兌現天賦慘遭釋出；布朗如今成為超級盃冠軍。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，田納西泰坦認賠殺出，將日前遭遇鎖骨骨折傷勢的25歲前大物外接手柏克斯（Treylon Burks）釋出，結束他在田納西的黯淡生涯。

泰坦在2022年季前做出震撼交易，將明星外接手布朗（A.J. Brown）送往費城老鷹，換來該年首輪第18順位與第3輪選秀籤，並用首輪籤選進來自阿肯色大學的柏克斯，同時將3輪籤與首輪第26順位打包送給紐約噴射機，換來角衛麥克瑞里（Roger McCreary）、進攻截鋒佛瑞（Nicholas Petit-Frere）與外接手菲力普斯（Kyle Phillips）。

首輪中選的柏克斯自然被泰坦寄予厚望，期盼他直接取代布朗的角色，然而他在新秀年僅繳出33次接球、推進444碼、拿下1次達陣，而這已經是他生涯最佳成績單。近年泰坦四分衛動盪，從2021年美聯頭號種子，到去年成為全聯盟最爛球隊之一，唯一不變的是柏克斯始終無法兌現天賦，入行3年只累積699碼與1次達陣，最終還是面臨遭釋出命運。

反觀在泰坦前3年有2季累積千碼、入選職業盃的布朗，被交易至老鷹後立刻成為當家頭號外接手，與前海斯曼得主史密斯（DeVonta Smith）組成全聯盟最強外接雙人組，上季前也和老鷹簽下3年9600萬美元延長合約，今年也順利奪下個人首座超級盃冠軍，與柏克斯完全兩樣情。

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