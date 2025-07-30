MLB》守護者終結者涉賭恐被迫當賣家？美媒爆道奇看上2屆明星外野

克拉賽。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離台灣時間8月1日上午6點的交易大限已經不到3天，守護者昨天爆出當家明星終結者克拉賽（Emmanuel Clase）陷入涉賭風波被放進限制名單，導致交易市場可能將出現重大變化。

根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）引述聯盟消息，克拉賽遭帶薪停職至8月31日，這不僅讓守護者失去最有交易價值的籌碼，更等同於宣告球隊在交易大限前當買家的可能，甚至提高交易掉前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）與2屆明星外野手史蒂芬・關（Steven Kwan）的機率。

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史蒂芬・關。（資料照）

畢伯去年4月接受TJ手術，預計今天在2A迎來復健賽，預計會吸引不少球探觀察。畢伯在去年12月與守護者簽下2年2600萬美元合約，本季薪資為1000萬美元，附帶2026年1600萬美元球員選項，如果復出後表現出色，畢伯可能會拒絕球員選項並投身自由市場。

至於2屆明星、3屆金手套左外野手史蒂芬・關，本季薪資為417.5萬美元，且還有2年仲裁年。羅森索引用一位守護者消息人士透露，目前市場上對於史蒂芬・關的詢問非常熱烈，包含道奇、藍鳥、費城人與教士都參與其中。

不過報導指出，守護者對於史蒂芬・關的報價相當高，他可能是目前市場最具交易價值的野手。而雖然守護者與他續約的機率可能不高，但這也並非是最後一次交易他的機會，除了今年冬天，守護者也可選擇在明年交易大限，或是2026-27休季將他擺上貨架。

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