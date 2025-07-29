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中職》黃子豪先發3局被KO 橫田期待投得更像年輕人

2025/07/29 19:11

台鋼雄鷹先發投手黃子豪（中）亂流掉分。（資料照，記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手黃子豪（中）亂流掉分。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台鋼雄鷹新人投手黃子豪週日先發3局就被KO，投手教練橫久則表示，黃子豪還有很多要加強的課題，但至少會再先發1場，希望他能投得更像個年輕人。

黃子豪週日對樂天桃猿用71球投完3局，被擊出6支安打失4分，投出4次三振、3次四壞球。橫田表示，黃子豪之前都投中繼，突然要他先發是比較「可憐」，但是他當天的狀況確不好，投球不像是年輕人。

橫田表示，黃子豪週日投了很多滑球和變速球，也不是說變化球投得太多或不好，但是他畢竟還年輕，希望他能再加強球速，能夠用速球壓制打者，再搭配使用變化者。

橫田表示，黃子豪是球隊期待的先發人選，至少會再讓他先發1場，觀察他的狀況，希望他能投得更像個年輕人。

週日黃子豪退場後，第4局由張誠恩接手，張誠恩原本以投第8局為主，這是他生涯首次在比賽前段登板。

橫田表示，台鋼的年輕投手幾乎都還沒有過完整球季，張誠恩棄打從投更不到1年，最近體能有下滑的現象，所以暫時讓他離開壓力比較大的布局工作，他是有天賦的投手，只要體能恢復到最佳狀況，還是會回到投第8局。

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