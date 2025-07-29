U12世界盃》台灣隊展韌性！5分大逆轉、再見觸身球擊敗墨西哥

台灣隊靠再見觸身球獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕台灣隊預賽最後一場，關鍵戰面對強敵墨西哥隊。一度讓對方取得5分領先，卻展現韌性追平比數，雙方鏖戰6局，台灣隊靠著再見觸身球，6:5贏球。

台灣隊推出側投李昀潤先發，但受主審偏小好球帶影響投出保送，後續又被佩雷斯（Emiliano Perez）擊出2分打點安打。

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台灣隊1局下有攻勢，前兩棒胡誠恩、李權恩都選到保送，但陳啟盛的平飛球卻直擊對方一壘手手套，形成雙殺，攻勢也間接被化解。

李昀潤2局上仍沒回穩，墨西哥隊打者連續安打，比分來到4:0，台灣隊教練也決定換投，在1出局二三壘有人時，由鍾定栩接替。鍾定栩接著又被米蘭達（Eduardo Miranda）敲安，墨西哥隊再取1分。

台灣隊2局下又有攻勢，李秉容選到保送，謝承濬接著擊出安打，一二壘有人。吳尚澄再敲安，形成無人出局滿壘，林書延選到保送，台灣隊得到第1分。

台灣隊該半局繼續進攻，鍾定栩、胡誠恩都遭三振，台灣隊再靠暴投拿下1分，李權恩選到保送，台灣隊再次滿壘。墨西哥隊再換投，陳啟盛長打追分，墨西哥隊換投頻頻，李秉容滿壘選到保送，台灣隊追平。

4局下，雨勢漸劇，比賽暫停。大會工作人員今數度來回奔波辛苦整理場地，此時又等到雨停空檔盡速整理。

鍾定栩後援一度穩定，5局上2出局後卻被卡維洛（Iker Dario Calvillo）擊出二壘打，製造滾地球化解危機。而6局上，墨西哥隊選手還因不滿好球帶，被主審驅逐出場。

6局下，2出局後，鍾定栩的滾地球，造成墨西哥隊內野失誤、一壘由林楷宸代跑，胡誠恩打擊時，林楷宸盜壘成功，胡誠恩接著被故意保送，下一棒李權恩打擊時，墨西哥隊暴投，二三壘有人，李權恩遭觸身球，形成滿壘。下一棒陳啟盛又被觸身球，比賽結束。

台灣隊靠再見觸身球獲勝。（記者李惠洲攝）

台灣隊靠再見觸身球獲勝。（記者李惠洲攝）

台灣隊靠再見觸身球獲勝。（記者李惠洲攝）

台灣隊追平比分。（記者李惠洲攝）

台灣隊在落後下追平比分。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手李昀潤。（記者李惠洲攝）

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