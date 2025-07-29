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日職》日本火腿龍頭失守！ 「宇宙軟」超狂9連勝登洋聯首位

2025/07/29 21:41

山川穗高。（資料照）山川穗高。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟豪門軟銀鷹今天靠著周東佑京陽春砲，以及山川穗高的關鍵三分砲，最終以5比2擊敗日本火腿。軟銀不但狂掃9連勝，更是本季首度登上洋聯龍頭，把火腿隊擠下至洋聯第二。

首局軟銀靠周東佑京陽春彈先馳得點，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）1局下敲適時安進帳1分，雙方打成平手。不過山川穗高4局上轟出三分砲，這是山川本季第16轟，擴大分差。

軟銀7局上牧原大成敲內野安打、加上火腿三壘手清宮幸太郎發生傳球失誤，讓軟銀再拿1分。火腿9局下靠松本剛適時內野安打追回1分，但清宮幸太郎吞再見三振，讓軟銀收下9連勝。

軟銀古巴王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）主投6局失1分，摘本季第9勝，賽後防禦率為1.28；火腿左投山崎福也主投5.2局失4分，吞本季第4敗。

軟銀今年受到傷兵影響，開季一度墊底，但隨著傷兵逐漸歸隊，軟銀在跨聯盟交流賽打出18勝5敗1和奪得交流賽優勝，如今豪取自2020年10月以來的首次9連勝，軟銀以54勝34敗4和、勝率6成14登洋聯龍頭。

日本火腿則是自7月4日以來，首度失去龍頭位置，目前戰績為55勝35敗2和、勝率6成11，與軟銀沒有勝差。火腿也吞下對戰軟銀的5連敗。

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