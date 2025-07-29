U12世界盃》重要一役完成大逆轉！台灣隊教頭點出關鍵

U12台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕台灣隊今對墨西哥隊完成5分大逆轉，先追平之後，在6局下滿壘，靠再見觸身球6:5贏球。此役對台灣隊相當重要，台灣隊將帶著1勝1敗（勝墨西哥、敗給日本）挺進超級循環賽。

台灣隊前2局合計掉5分，2局下卻在陳啟盛長打帶動下，加上李秉容滿壘選到保送，一舉將比分扳平。接替先發投手李昀潤登板的主力投手鍾定栩，留下4.2局、被擊出2安打、5次三振、無失分佳績。

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台灣隊總教練章子健說：「一開始就5分落後，確實有點壓力，但鼓勵選手不要灰心喪志。這場大家凝聚在一起，同心協力追平落後分數，對於接下來應該有正面幫助。」

章子健認為，關鍵一戰，兩邊多少都有勝負壓力，投手的穩定性成了勝負關鍵，「李昀潤原本是怪投，設定他面對中美洲隊伍，但對方掌握度很高，鍾定栩原本就是我們主力投手，趕緊換上他，幸虧有扛下來。」

台灣隊在接下來複賽要面對美國、南韓和多明尼加，章子健說，教練團有抽空觀察，3支隊伍打擊都突出，投手調度有賴近期防護員協助選手身體恢復。

U12台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

台灣小將們特別跑去外野土丘上感謝無法進場觀賽的球迷。（記者李惠洲攝）

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