籃球》小學夏季聯賽台中開戰 小球員今天先參觀立法院

小學夏季聯賽小球員參觀立法院。（小學體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由中華民國國民小學體育總會主辦的全國小學夏季籃球聯賽將於8月1日至7日在台中市開戰，29日參賽隊伍浩浩蕩蕩「揮軍」立法院舉辦記者會，小朋友還獲邀進議會參觀，彷彿校外教學，以球會友的同時還上了一堂公民教育。

今年是小學體總第2次移師台中舉辦夏季聯賽，吸引男子甲組24隊、乙組51隊、女子23隊、校外22隊共120隊與會，並於瑞穗國小、岸裡國小、社口國小、大雅國小等進行，當中瑞穗國小還是榮譽會長、現任立法院副院長江啟臣的母校。

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「經過總會這幾年的努力，發現很多很棒的小選手能在國小就展現天賦，讓國中甚至高中端有更多選才的機會。」江啟臣說：「去年總計破萬人參與活動，今年場地更好，包括我的母校瑞穗國小，要感謝總會理事長陳煥修不辭辛勞的場勘，以及所有協助這場賽事的好朋友。」

擔任東道主的江啟臣還邀請立委同事如羅智強、陳菁徽與議員鍾沛君等人跟小朋友互動，場面歡樂。身為「三寶媽」的陳菁徽笑說自己會陪孩子運動，但沒有大家這麼厲害，「我過去在醫院、現在在立法院工作也需要團隊合作，跟打籃球一樣，今天看到大家都好優秀，祝福大家。」

待委員們發言結束的大合照環節，小球員立刻脫下外衣，亮出球衣戰袍，不僅陳菁徽驚呼一聲，全場立刻進入賽事氛圍，江啟臣還主動拿起自己的手機與大家自拍留念，相當歡樂。

隨後50多位球員們跟著江啟臣腳步進入議場參觀，初次踏進國會殿堂的小朋友滿是讚嘆，新北市安坑國小女籃陳巧薰笑說椅子坐起來很舒服，「很壯觀，比電視上看起來大很多。」

陳巧薰暑假過後將升上六年級，去年已入隊但沒有報到名的她覺得沒關係，「學姐都很高、很強，我在旁邊學習、觀摩也很好。」

身高157公分的陳巧薰主打控球後衛，其實她正式接觸籃球不過一年多的時間，已經進步不少，身為台越混血的她表示很感謝母親，無論練習、比賽無役不與，「即使到台南、高雄，她有時候開車有時候搭車，總是陪在我身邊，很感謝媽媽，這次希望能幫助球隊拿下冠軍，送給爸媽當父親節禮物。」

永平國小呂嘉睿雖然還沒開始關心時事，今天也是滿滿驚嘆，「立法院很莊嚴的感覺，到處都很寬闊，看到立委覺得好厲害，可以當那麼重要的職業。」

呂嘉睿透露，因為籃球隊的關係，過去很少校外教學的機會，「通常是去遊樂園，但我本來就不想去，因為我很怕高，很多設施我不敢玩，我好好期待畢業旅行就好。」他笑說。

同樣是控衛的呂嘉睿，籃球啟蒙是姊姊的同學，「他大我2歲，當時帶我去河濱公園打球，就覺得很好玩，想認真學，於是從俱樂部開始到進入校隊。他現在是福和國中校隊了，希望有朝一日可以在球場上跟他對決，而且我要打贏他！」

小學夏季聯賽小球員參觀立法院。（小學體總提供）

小學夏季聯賽小球員參觀立法院。（小學體總提供）

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