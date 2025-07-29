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網球》布莎爾最後一舞還未完 蒙特婁主場3盤爆冷開胡

2025/07/29 21:36

布莎爾。（美聯社）布莎爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕即將退休的布莎爾（Eugenie Bouchard），蒙特婁女網賽正是職業生涯最後一舞，已無排名的她歷經3盤大戰卻爆出冷門，6：4、2：6、6：2扳倒目前排行82的哥倫比亞後輩阿蘭戈（Emiliana Arango），讓意外挺進單打第2輪的地主老將暫時無法謝幕。

「現場氣氛熱烈，我打得很開心。我為自己在整場比賽保持專注和拼搏的精神感到自豪。」這項WTA千分等級大賽，本週於加拿大第2大城市進行，球迷熱烈支持的布莎爾寶刀未老，拉鋸2小時14分鐘，屆退前夕贏得遲來的第300場巡迴賽勝利，足令爆滿觀眾歡欣鼓舞，「這是場體能的較量，也是一場心理的對抗，能在蒙特婁所有人面前比賽，感覺棒極了。這和當初預期的不太一樣，我不知道會發生什麼，但結果令人滿意。」

現年31歲的布莎爾，曾是2014年溫布頓錦標賽亞軍，排名衝至世界第5並被視為明日之星，但年少成名的她，卻飽受傷病所苦且忙於外務，近年已淡出球場，本月宣布蒙特婁主場為告別站，次輪強碰瑞士17種子班西琪（Belinda Bencic），過往交手3回她從未贏球。

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