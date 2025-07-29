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桌球》連贏3名台灣青少年國手 12歲女神童松島美空越級奪下U17女單冠軍

2025/07/29 21:40

12歲日本小將松島美空奪下香港青少年挑戰賽U17女單冠軍。（取自WTT官網）12歲日本小將松島美空奪下香港青少年挑戰賽U17女單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕12歲的日本「女神童」松島美空，今天在2025年WTT香港青少年挑戰賽U17女單賽事，連續擊退3名台灣青少年國手，最後在決賽以3:2力克今年U15國手第二名的呂瑀恩，贏得生涯首座U17女單冠軍。

來自桌球世家的松島美空是日本名將松島輝空的妹妹，上週才在全農杯全日本桌球錦標賽U12歲組，以全勝、1局未失之姿締造5連霸，也是繼福原愛之後第二位完成這項里程碑的球員。

這次香港站，松島美空越級挑戰U17歲組，並扮演「台灣殺手」，她在8強賽先以直落三擊敗今年U17青少年國手林奐諪，4強賽再以3:2扳倒今年U15國手排名第3的台南小將郭語瑄，也報了今年曼谷挑戰賽兩度敗給郭語瑄之仇。

上週剛獲得阿拉木圖青少年挑戰賽U15女單冠軍的呂瑀恩，也一路收拾澳門選手梁依楠、隊友陳祈韻、日本好手花澤花琳及泰國選手維吉特維里亞古爾，連兩站挺進決賽。

14歲的呂瑀恩在2023年青陽青少年挑戰賽曾以3:1打敗松島美空，首局也利用對手無謂失誤偏多，以11:6先馳得點。次局，呂瑀恩在6:10逆境下連續化解3個局點，最後仍被松島犀利的正手發球搶攻得手，9:11讓出。

關鍵第3局，呂瑀恩在5:8落後時利用對手被抓發球犯規連拿5分，10:8率先聽牌，但決勝時刻連續出現失誤，10:12再丟1局。背水一戰的呂瑀恩第4局展開反攻，7:2開局後以11:7扳平戰局。決勝局，呂瑀恩開局陷入1:3落後，暫停後依舊未能止血又連丟6分，最終3:11落敗。

呂瑀恩在決賽大戰5局後敗給松島美空，屈居亞軍。（取自WTT官網）呂瑀恩在決賽大戰5局後敗給松島美空，屈居亞軍。（取自WTT官網）

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