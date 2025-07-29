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中職》李東洺投7.2局是生涯單場最長 前6局有注意被安打掛零

2025/07/29 22:35

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天靠張育成的再見全壘打以2：0氣走樂天桃猿，李東洺前6局被擊出安打，投7.2局是生涯單場最長，同樣功不可沒，但他不滿意沒能投完第8局，退場時不禁有點情緒。

李東洺前6局只讓樂天靠保送、失誤各1次上過壘包，一度讓樂天14上14下，7局上2出局後才被林泓育擊出第1支安打，8局上2出局兩人在壘時由陳仕朋接替投球，他指出，投完6局有發現還沒被打安打但沒特別在意，第8局退場後會生氣是因為關鍵時刻沒有投好。

暫時轉任牛棚的陳仕朋接替投球，雖保送陳晨威搞成滿壘，仍讓林子偉擊出外野飛球出局化解危機，李東洺表示，對陳仕朋有點不好意思，兩出局還要上來幫他收拾殘局，「就算真的丟分，我也不會覺得怎樣。」

李東洺在亞錦賽、經典賽資格賽都曾在大巨蛋出賽，在中職例行賽還是頭一遭，他指出，之前即便擔任中繼，都不曾穿富邦球衣在大巨蛋登板，很高興順利完成先發該有的局數，「可能是在巨蛋，比較不會不舒服，感覺全身充滿力量，投起來很順暢，每局用球數都比較少。」

總教練陳金鋒表示，李東洺的表現只能說是完美，不論控球、球速、位置都很不錯，戴培峰的蹲捕也幫忙很多，開季剛扛先發或許還不太穩定，但慢慢找到自己的節奏，加上球質本就不錯，打者要攻擊沒那容易。

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

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