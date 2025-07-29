中職》7分大局互打後 台鋼張肇元延長賽滿貫砲終止中信3連勝

張肇元。（台鋼雄鷹提供）

〔記者吳清正／台中報導〕台鋼雄鷹先在第5局打出7分大局逆轉戰局，中信兄弟也在第8局連得7分追平，一路鏖戰到延長賽，10局上台鋼張肇元轟出滿貫砲，15:11力克中信，終止中信3連勝，使得許基宏的雙響砲變成空包彈。

第1局中信在2出局後發動攻勢，陳俊秀率先安打，許基宏轟出本季第13支全壘打，中斷台鋼先發投手艾速特的連續12局無失分，中信2:0領先。

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第2局台鋼魔鷹和張肇元連續安打，攻佔一、三壘，曾昱磬高飛犧牲打扳回1分。

第3局台鋼複製上一局的得分模式，林家鋐和王博玄連續安打，曾子祐高飛犧牲打攻下追平分，2:2平手。

比賽打完3局上半因雨暫停，中斷約1小時20分鐘後重新開打，中信先發投手黃博多沒有續投，挑戰並列聯盟最多的第9勝還要再等等，中信換上鄭凱文。

第4局艾速特一上場投出觸身球，許基宏再度開轟，本季第4次、生涯第11次單場至少雙轟，中信4:2拿回領先。

第5局台鋼連打12人次，王博玄單局雙安，曾子祐、張肇元、杜家明、顏郁軒和林家鋐也安打，打出7分大局，台鋼9:4超前。

台鋼第7局攻勢再起，2次四壞球和杜家明、顏郁軒安打攻下2分，比數擴大到11:4。

中信第8局展開反攻，陳俊秀、許基宏和王政順連續安打扳回1分，台鋼連續投出四壞球和觸身球奉送1分，岳東華和楊祥禾打出高飛犧牲打，宋晟睿轟出3分砲，中信連得7分，追到11:11平手。

10局上1出局後，中信蔡齊哲連投2次四壞球形成滿壘，張肇元轟出生涯第1支滿貫砲，台鋼15:11再領先。張肇元3安打、5打點，只差三壘打就達成完全打擊，獲選單場MVP。

王博玄。（台鋼雄鷹提供）

宋晟睿。（中信兄弟提供）

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