美網》新制混雙14組球星出爐 謝淑薇等大會最後2張外卡

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽推出全新賽制男女混合雙打，大會公布14組獲得參賽資格的球星名單，至於「台灣一姊」謝淑薇得等待最後兩張外卡。

美網8月24日紐約法拉盛公園開打，混雙出現重大變革，籤表從原本32席縮減為16席，並提前在8月19、20日完成，大會希望透過人氣球星組隊角逐的新型態賽制，炒熱話題與廣告商機，冠軍可獲100萬美元（約2997萬台幣）獎金。日前共25隊報名改制後的混雙，去年包辦澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座混雙冠軍的謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）也在列，就看能否獲得大會最後頒發的外卡。

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本屆美網14組混雙隊伍，包括ATP男單Top10當中的8人，以及WTA女單前10的6人，總計多達9位大滿貫單打冠軍共襄盛舉。靠單打排名直接參賽的8組人馬：娜瓦蘿（Emma Navarro）／辛納（Jannik Sinner）、巴多莎（Paula Badosa）／德雷珀（Jack Draper）、史薇泰克（Iga Swiatek）／魯德（Casper Ruud）、蕾巴金娜（Elena Rybakina）／弗里茲（Taylor Fritz）、安尼西莫娃（Amanda Anisimova）／魯內（Holger Rune）、班西琪（Belinda Bencic）／茲維列夫（Alexander Zverev）、佩古拉（Jessica Pegula）／保羅（Tommy Paul）、安德烈耶娃（Mirra Andreeva ）／梅德維夫（Daniil Medvedev）。

至於大會已公告的6組外卡，則為拉杜卡努（Emma Raducanu）／艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、凱絲（Madison Keys）／帝亞福（Frances Tiafoe）、達尼洛維琪（Olga Danilovic）／喬科維奇（Novak Djokovic）、湯森（Taylor Townsend）／謝爾頓（Ben Shelton）、去年冠軍艾拉妮（Sara Errani）／ 瓦瓦索里（Andrea Vavassori）、大威廉絲（Venus Williams）／奧佩卡（Reilly Opelka）。

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