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MLB》金慧成因左肩滑囊炎進傷兵名單 道奇主帥：休息是最好的選擇

2025/07/30 07:30

金慧成。（資料照，路透）金慧成。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天宣布將韓籍工具人金慧成因左肩疼痛列入10天傷兵名單，預計將會把23歲內野大物弗里蘭（Alex Freeland）拉上大聯盟。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，現在讓他休息是最好的選擇。

道奇內野工具人艾德曼（Tommy Edman）日前對戰紅襪時跑壘導致腳踝舊傷復發，金慧成則有肩膀傷勢，總教練羅伯斯對此表示，球隊會與醫療團隊討論，決定是否將其中一人放進傷兵名單。

道奇最後選擇將金慧成放進傷兵名單，羅伯斯表示，他是最近飽受左肩滑囊炎所苦，預計今天或明天會回到洛杉磯接受注射治療，會先休息幾天，希望之後能很快就歸隊。羅伯斯坦言，金慧成原本堅持繼續打的，但看到報告後，球團判斷現在讓他休息是最好的選擇。

金慧成本季出賽58場，貢獻2轟、15打點和12次盜壘成功，打擊三圍為.304/.338/.406，OPS為0.744。不過本月打擊陷入嚴重低潮，單月打擊率僅0.193。

但金慧成其實是個非常堅強的選手，他原本還是可以繼續打的。不過在看到影像後，我們判斷現在讓他休息是最好的選擇。

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