晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙重賽期間被交易到對面的球隊！ 藍鳥獲得金鶯火球男

2025/07/30 07:28

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與金鶯今天在雙重賽進行期間發動交易，藍鳥獲得牛棚好手多明格茲（Seranthony Domínguez），金鶯則收到現金以及藍鳥農場第10號的小聯盟球員沃茨布朗（Juaron Watts-Brown）。

多明格茲本季出賽43場拿下2勝3敗2次救援成功，防禦率3.24，41.2局投球送出54K，他的合約在今年到期。由於在交易發生時藍鳥與金鶯正在進行雙重賽，第一場藍鳥以4：16慘敗，在交易過後多明格茲只需要直接走到對面即可加入自己的新球隊。

大聯盟報導指出，多明格茲可能不會是藍鳥唯一的牛棚補強，他們也看上紅雀隊的火球男海爾斯利（Ryan Helsley）尋求進一步的升級。目前藍鳥終結者仍是霍夫曼（Jeff Hoffman），加上三振機器利特爾（Brendon Little）、本季突破的費雪（Braydon Fisher）以及前中日龍洋投羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）。

多明格茲在金鶯跟藍鳥雙重賽期間被金鶯交易到藍鳥。（資料照）多明格茲在金鶯跟藍鳥雙重賽期間被金鶯交易到藍鳥。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中