MLB》雙重賽期間被交易到對面的球隊！ 藍鳥獲得金鶯火球男

Seranthony Domínguez was traded between games of the Blue Jays-Orioles doubleheader



He walked past his old teammates to get to the Blue Jays bullpen pic.twitter.com/PVMgOIbBoL — MLB （@MLB） July 29, 2025

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與金鶯今天在雙重賽進行期間發動交易，藍鳥獲得牛棚好手多明格茲（Seranthony Domínguez），金鶯則收到現金以及藍鳥農場第10號的小聯盟球員沃茨布朗（Juaron Watts-Brown）。

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多明格茲本季出賽43場拿下2勝3敗2次救援成功，防禦率3.24，41.2局投球送出54K，他的合約在今年到期。由於在交易發生時藍鳥與金鶯正在進行雙重賽，第一場藍鳥以4：16慘敗，在交易過後多明格茲只需要直接走到對面即可加入自己的新球隊。

大聯盟報導指出，多明格茲可能不會是藍鳥唯一的牛棚補強，他們也看上紅雀隊的火球男海爾斯利（Ryan Helsley）尋求進一步的升級。目前藍鳥終結者仍是霍夫曼（Jeff Hoffman），加上三振機器利特爾（Brendon Little）、本季突破的費雪（Braydon Fisher）以及前中日龍洋投羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）。

多明格茲在金鶯跟藍鳥雙重賽期間被金鶯交易到藍鳥。（資料照）

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